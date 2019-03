El Papa Francisco inició este sábado una breve visita a Marruecos apelando a la "libertad de conciencia" y a la "solidaridad" frente al "fanatismo", en un discurso ante miles de personas y el rey Mohamed VI.

Un hombre se lanzó hacia el automóvil presidencial y ls imágenes fueron tomadas en vivo por los medios de comunicación que están siguiendo la visita del Papa a África.

El hombre fue detenido por agentes de seguridad y no pudo llegar al rey, quien tampoco parece haber notado el incidente que ocurrió mientras acompañaba al pontífice al complejo de la Torre Hassan para una ceremonia de bienvenida.



El carro papal se detuvo en la parte delantera y, mientras el Rey continuaba saludando, el hombre se lanzó hacia él.

El Papa fue recibido por Mohamed VI, acompañado de su hijo, el príncipe heredero Moulay Hassan, y el hermano del monarca, el príncipe Moulay Rachid.



Unas 12.000 personas los recibieron con entusiasmo a pesar de la lluvia. "Es una bendición estar aquí" declaró a la AFP Monique, una estudiante guineana de 22 años que había llegado desde Fes en autobús.

"La visita del papa demuestra que vivimos todos juntos, que la mezcla de culturas y religiones es posible" añadió Lawson Pascal, de 23 años, oriundo de Costa de Marfil.

Al final de la jornada del sábado, Francisco visitó a un grupo de migrantes en un local de la oenegé católica Cáritas, que gestiona centros de acogida destinados a ayudar a quienes intentan llegar a Europa.





"Toda persona tiene derecho a un futuro", declaró el pontífice argentino en ese centro de acogida. "Las formas de expulsión colectiva (...) no deben ser aceptadas", añadió.