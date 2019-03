Nazarena Vélez recordó al aire de PH: Podemos Hablar la tormentosa relación que vivió junto a un ex cuando tenía 23 años. La mediática no dio su nombre.

Andy Kusnetzoff invitó a pasar al “punto de encuentro” a quienes en algún momento sufrieron alguna situación en la que les apuntaron con un arma. Casi todos los presentes narraron malas experiencias vividas.

Vélez fue más allá y compartió un relato que dejó sorprendidos a todos. "Me obligaba a tener relaciones sexuales. Me ponía un revólver en la cabeza, después me decía que estaba descargada, y nunca me la sacaba de encima mientras me obligaba a tener relaciones", relató.

Escuchá la terrible historia de abuso de @veleznazarena 💢 Tenía 23 años y a pesar de haberlo denunciado nunca pasó nada 🛑 [Si sos víctima de violencia de género llamá al 144 durante las 24hs] #PodemosHablar https://t.co/EZIqVl92xT — Telefe (@telefe) March 31, 2019

"Yo terminaba tirada en el piso y él nunca me sacaba el arma. Fue una pareja que denuncié, pero como lo conté mucho tiempo después, había que demostrarlo y yo no tenía forma", agregó.



"En ese momento no me dí cuenta, pero fui violada. No le deseo ni a mi peor enemiga que te pongan un chumbo para tener relaciones", insistió.