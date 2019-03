Un tiroteo entre efectivos de la Policía Bonaerense y la Federal terminó en la noche del viernes con un muerto, dos heridos y tres detenidos en el partido de Avellaneda.

Según trascendió, el feroz tiroteo se produjo cuando los agentes de la Federal abordaron a efectivos provinciales, quienes se encontraban presuntamente extorsionando a una mujer.



El episodio se produjo en una estación de servicio ubicado en Nicaragua y Acceso Sudeste, a escasos metros de un importante centro comercial.



Antes de concurrir al lugar, la mujer había denunciado la actitud de los uniformados a la UFI de Avellaneda.

Se difundieron los audios entre miembros de la Policía que relatan lo ocurrido.

"¡A la mierda, los hicieron mierda!". La desesperada reacción corresponde a una policía cuando escucha el resultado del tiroteo.

En uno de los audios se escucha la conversación entre efectivos que se dirigen al lugar donde se encontraba la brigada antidrogas.

Allí un comisario advierte por radio que hay efectivos heridos, y que necesitan un lugar donde pueda descender el helicóptero.

"¿Tienen lugar para bajar el helicóptero?", pregunta el Comisario Méndez, y sigue: "Hay un efectivo con cuatro disparos y otro con dos".