Liván Castellano Valdés fue el último que denunció por plagio una canción de Shakira y también ha sido el primero que la llevó ante la Justicia este domingo en Madrid.

"La bicicleta", que Shakira cantó con Carlos Vives, y "Te quiero tanto", una salsa publicada por Valdés en 1997, son justamente los temas observados por copia.

"La otra canción es una salsa. Aquí y en la China. Y lo nuestro es un vallenato", dijo al respecto Shakira.

No es sencillo establecer si hubo plagio o no. Las similitudes no son tan obvias. Se repite algún acorde y también alguna que otra frase, algo que en definitiva no es concluyente ya que suele darse en el mundo de la música.

Lo que no se puede negar es que el plagio "persigue" a Shakira desde hace

años, con acusaciones que se solucionaron de diferentes formas.

¿Será sólo un fantasma o es algo real?

'Hips don't lie': las caderas no engañan (2006), su más grande éxito en Estados Unidos y aún hoy uno de los simples más exitosos del siglo XXI, generó trece millones de ejemplares vendidos entre ventas físicas y descargas. La parte instrumental de trompeta que da inicio a la canción es tan obviamente

igual a la que da comienzo a la canción "Amores como el nuestro, de Jerry Rivera (1992), que sería un sample (un trozo de otra canción que se toma prestado como aportación para crear una canción nueva y por el que el autor original recibe una compensación económica en forma de derechos).

El caso más notorio de la música comercial podría ser Hung up, de Madonna (2006), con un estribillo armado en torno de la melodía instrumental del clásico disco Gimme! GImme! Gimme! (A Man After Midnight), de Abba (1979). La cifra que se llevó el grupo nunca se hizo pública, pero medios como el Telegraph hablaron de "un lucrativo acuerdo".

La solución al problema: el caso estaba solucionado antes de la denuncia pública. Rivera se quejó en 2006 de que ni Shakira ni Wyclef Jean (productor del tema) le habían pedido autorización para usar ese extracto... pero resulta que su discográfica ya se lo había pedido al autor del tema (Rivera solo era intérprete). El panameño Omar Alfanno dio su aprobación, figura entre los seis autores del tema y se llevó, por lo tanto, una compensación económica por el uso de esa parte de su canción. Este problema no fue de plagios: fue, más bien, de falta de comunicación.



'Loca': no había en Loca (2010), como en la versión anterior, algo copiado o

una parte inspirada de otro cxanción, sino que casi toda la melodía y la letra eran iguales a las de Loca por su tíguere, del rapero dominicano Edward E. Bello Pou, alias El Cata. Pero El Cata era uno de los compositores, que la dio a Shakira para que la hiciese famosa y muy difundida y compartió créditos con ella (ya que la colombiana hizo algún cambio y aportación). No es nada nuevo: a menudo canciones que triunfan con un intérprete conocido ya habían sido publicadas anteriormente por alguien de menos nombre y no fue hasta que una estrella las interpretó cuando triunfaron en las listas.

¿Otros ejemplos similares a este?: Girls just wanna have fun, de Cyndi Lauper; I love rock and roll, de Joan Jett; Ray of light, de Madonna, o Torn, de Natalia Imbruglia siguieron este camino. Sin embargo, el giro llegó cuando Ramón Arias Vázquez y la pequeña discográfica Mayimba Music denunciaron a El Cata: esa canción, manifestaron entonces, era idéntica que una suya de los años noventa.

La solución al conflicto: un juezde Nueva York confirmó en 2014 que la canción era un plagio. En el fallo, el juez obligó a las partes a reunirse en una negociación y ver a qué tenía derecho Arias Vázquez como autor de la canción, que se convirtió en una de las más exitosas en el mundo latino en 2010 (vendió cinco millones de copias). Sin embargo, un nuevo giro llegó a esta historia en 2015: un juez dictaminó que Arias había mentido a la corte y había fabricado evidencias (una cinta de casete donde se le escucharía cantar el tema muchos años antes) para su historia. El nombre de El Cata y Shakira quedaban, por lo tanto, limpios. Y Loca sigue sonando hoy insistentemente en todas las discotecas y chiringuitos.

'Waka Waka': esta canción se bailó muchísimo durante el verano de 2010. Especialmente en España, donde quedará para siempre como la melodía que recuerda nuestra victoria en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica (del que la canción era banda sonora oficial). La canción ha vendido unos quince millones de unidades y es uno de los éxitos de Shakira que, junto a Hips don't lie, está entre los sencillos más exitosos de la historia. Pero otro punto une a esta pieza con aquel otro éxito: la controversia por un supuesto plagio. El estribillo es exactamente igual que el de la

canción Zamina mina (Zangaléwa), de Golden Sounds y publicada en 1986. Y de hecho, el grupo aparece acreditado entre los autores. Sin embargo, Golden Sounds sencillamente utilizó e hizo famoso en todo el mundo una canción popular de la zona que ya cantaban soldados y manifestantes en Camerún, Zangalewa. Una canción que, como todas las que pertenecen al acervo popular y se transmiten de

generación en generación, no tiene autor conocido ni derechos que cobrar. La acusación de plagio vino de parte del público, que señaló que el estribillo era igual que el del tema El negro no puede (escrito por Wilfrido Vargas, "el rey del merengue", e interpretado por el grupo Las Chicas del Can).

La solución al tema: el propio Wilfrido se pronunció respecto al supuesto

plagio manifestando que si los estribillos se parecían era porque, efectivamente, eran el mismo: él también había tomado la canción Zangaléwa para el suyo. "¿Con qué motivo y con qué derecho yo puedo demandar sobre una cosa que no es mía?”, manifestó.