El 2 de abril se recuerda el 37º Aniversario de la Guerra de Malvinas. En este contexto es que la Escuela de Aviación Militar (EAM), de la Fuerza Aérea Argentina, rindió merecido homenaje con un video dedicado a quienes combatieron durante la guerra de las Islas Malvinas en 1982.

Ya comenzó a viralizarse en las redes sociales y en los programas de mensajería, van acompañadas por los hashtags “#LasDefendieronConHonor” y #MiralosConOrgullo. “Porque no los conocemos a todos, pero les debemos todo”, consignan desde la EAM.

Los pilotos argentinos, héroeos de guerra, comandaron naves como los Super Etendard, Mirage, dos tipos de Skyhawk, Hércules, Pucará y Dagger, entre otros. Muchos lograron proezas inimaginables hasta para la defensa británica que tiempo después reconocieron el valor, audacia y destreza de quienes conducían esas naves. En algunos casos, y por limitaciones del equipamiento argentino, los pilotos debieron volar tan bajo o aproximarse tan cerca de los objetivos ingleses que sorprendió tanto a propios como ajenos.

Muchos libros contaron sus hazañas, entre los cuales algunos son “Halcones de Malvinas” y “Experiencia de Halcón”. La Fuerza Aérea perdió 36 oficiales, 14 suboficiales y cinco soldados.

Your browser does not support the video element.

De esta manera, un grupo de 23 pilotos de aviones Hércules recibió este miércoles de parte de legisladores nacionales la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate” en reconocimiento al mérito y al heroísmo durante la guerra del Atlántico Sur.

Los pilotos que recibieron la distinción fueron los brigadieres mayores Alberto Vianna y Horacio Orefice; los comodoros Jorge Valdecantos; Ronaldo Ferri (recibió su hijo Ernesto Ferri); Rubén Moro, Eduardo Senn, Roberto Cerruti, Walter Veliz, Cristóbal Villegas; los vicecomodoros Andrés Valle, Hugo Maldonado (fallecido, recibió su esposa María Isabel Meade Amadeo).

También fueron homenajeados los suboficiales Julio Daverio, Juan Carlos Luján, Nicolás Segovia, el fallecido Jorge Contigiani (recibió su esposa Novemia Gladys Frezza); Roberto Puig, Pedro Razzini, el fallecido Carlos Bill (recibido por su esposa Gladys González); Delfino Fretes, Sergio Tulián, Oscar Gatto, Carlos Nazzari y Carlos Ortiz.

El homenaje se llevó a cabo por iniciativa de las comisiones de Defensa Nacional de ambas Cámaras del Congreso, con el objetivo de “reconocer el valor esgrimido en los vuelos de estrategia militar”.