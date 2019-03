Con el pitazo final en la cancha de Tigre, estalló el desahojo y la alegría de los hinchas de la Academia. Racing, en partido angustiante y dramático, empató 1-1 con Tigre en Victoria y se consagró campeón de la Superliga.

Como es costumbre, la parcialidad racinguista salió a las calles de inmediato y los festejos llegaron hasta el Obelisco porteño.

Canal 26 estuvo allí para ser testigo en exclusiva de la celebración en celeste y blanco.

La gente no pudo contener si grito: ¡Racing campeón!