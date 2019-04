Un fuerte temporal se desencadenó en Río Tercero, Córdoba durante el fin de semana.

Cerca de 200 milímetro se precipitaron durante el sábado y domingo, Bomberos de la ciudad trabajaron en la caída de árboles desde el mediodía. Las zonas más afectadas fueron el sector sur, paseo parque Sobremonte y en Banda Norte.

No hubo personas afectadas, según informó el bombero Marcelo Pecorari.

El bombero explicó que la caída de árboles se dio desde la base y que probablemente ocurrió por intensa lluvia que aflojó la tierra.

Your browser does not support the video element.

El secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes de Córdoba, Claudio Vignetta, dijo: “Llovieron más de 200 mm y en cualquier lugar provocaría lo que pasó en Río Tercero. Hubo personas evacuadas pero no hay heridos. Mañana podremos evaluar bien los daños totales que ocasionó la cantidad de agua precipitada”.