Con la llegada del fin de semana largo de Semana Santa, Canal 26 realizó un detallado informe y con algunas comparaciones dejó al descubierto que las promociones aéreas no son tales.

Debido a la crisis económica y con dólar cerca de los $45, se espera que el turismo se concentre en el país. Pero al comprar tarifas, las cifras despiertan la alarma y plantean un interrogante: ¿las promociones aéreas son una mentira?

Para el 48% de los argentinos la principal razón al momento de elegir un destino es el costo. Por ejemplo, viajar a Villa La Angostura en esa fecha es prácticamente lo mismo que ir a Miami, incluso un poco menos. También si quisiéramos volar a Río de Janeiro también sería más barato que viajar a la ciudad de Neuquén.

Lo que más llama la atención es la diferencia entre Villa La Angostura y Río, la tarifa al país vecino también incluye la vuelta, cosa que no ocurre con el destino del sur argentino.

El Sur argentino no es el único destino que es víctima de este engaño, también lo es las Cataratas que por el mismo precio, también se llegaría a Madrid.



Las promociones aéreas están en el ojo de la tormenta, quedando al descubierto que no son tal o simplemente una mentira se acrecientan cada vez más.