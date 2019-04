El gobernador peronista de San Juan, Sergio Uñac, obtuvo una abultada diferencia sobre sus competidores en las PASO de esta provincia cordillerana y se consolida así de cara a los comicios generales del próximo 2 de junio, cuando buscará la reelección.

El mandatario dejó abierta la posibilidad de consolidarse como el preferido para gobernar la provincia con vistas a las elecciones provinciales del 2 de junio próximo y volver a obtener mayoría y quorum propio en la Legislatura Provincial.

En la sede del Partido Justicialista, el gobernador sostuvo que "San Juan volvió a marcar el rumbo de provincia que queremos, consolidando el modelo de una provincia ordenada, que diversifica la economía y que insiste con el financiamiento al sector privado y una actualización salarial con cláusula gatillo, pero sin comprometer el equilibrio fiscal".

"El desafío es pensar que todavía no hemos ganado nada, que ha ganado la democracia y ha ganado San Juan. Convocamos a una gran convocatoria para el 2 de junio, ahí está el desafío", dijo.

Your browser does not support the video element.

En un mensaje para la interna, Uñac llamó "a todos, los que ganaron y los que perdieron, a sumarse a la tarea de asegurar esta tendencia el 2 de junio" y en cuanto a la oposición dijo que "fueron dignos rivales que dirimieron sus diferencias" y los convocó a "trabajar porque San Juan sea la mejor provincia del país".

Uñac dijo que "San Juan muestra un proyecto político diferente al gobierno nacional que nos ha llevado a tener una crisis económica tangible" y ahora "tenemos la responsabilidad de construir espacio nacional con la mesa productiva de la Argentina y los que pensamos que sí hay otro camino para crecer y cuidar a nuestra gente".

Aseguró que "en San Juan tenemos un diferencial sobre otras provincias, porque llevamos muchos años con equilibrio fiscal, tenemos un sector privado fuerte y un pueblo que quiere seguir luchando y trabajando".

"Para nosotros lo primordial es seguir poniendo el eje en el mantenimiento de las fuentes de trabajo y proponer oportunidades para todos con un proyecto que apunte a tener un país más justo y más equilibrado, mirando a los que más están sufriendo en vez de mirar a un solo sector de la economía".

"Hemos construido un triunfo que estoy seguro vamos a igualar o superar el próximo 2 de junio. Desde acá damos una señal clara que hay otro camino, que hay otra posibilidad y que la podemos construir entre todos", agregó el mandatario, que buscará la reelección a la gobernación en los comicios generales que se celebrarán próximo 2 de junio.

Para el mandatario, el modelo de crecimiento debe darse "desde el Interior hacia las grandes capitales".