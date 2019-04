Este lunes, el ministro de Seguridad del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, encabezó un operativo de quema de drogas en la localidad de Boulogne.

Esto se dio luego de varios operativos en los cuales "se secuestraron 4 mil kilos de marihuana, 20 kilos de cocaína y ácido lisérgico", según palabras de Ritondo en declaraciones exclusivas para Canal 26.

"Hoy termina esa investigación con los narcos presos y la quema de droga para que deje de existir", manifestó el ministro bonaerense. "Esto significa menos droga en la calle", agregó.

Consultado por Gustavo Carabajal, periodista especializado en temas policiales, sobre el reciente tiroteo entre policías, y que a nueve meses de haberse removido la cúpula policial de la DDI de Avellaneda se deba proceder a una medida similar, dijo Ritondo: "Por esto no existen las purgas y existen políticas continuas, esto no se resuelve con purgas de lo que durante años fue parte del problema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires".

Y siguió: "No son policías, son delincuentes que están dentro de la Fuerza, y a los que venimos combatiendo desde el primer día. Los que manchan el uniforme se quedan afuera de la Fuerza".

En el mismo sentido, manifestó el ministro: "Esto es lo que nos ha hecho separar a más de 12.700 hombres, con más de 1.100 denuncias por enriquecimiento ilícito y que 800 policías hayan sido detenidos".

Por estos casos, como el del tiroteo entre efectivos policiales y el de la convivencia con los narcos, manifestó Ritondo ante las cámaras de Canal 26: "Quien negocia con el narcotráfico, no puede estar en la Policía".

Ritondo también señaló hoy que los policías provinciales que integraban una banda de extorsionadores "eran investigados desde octubre" por Asuntos Internos de la fuerza y calificó de "raro" el episodio que finalizó con un tiroteo entre esos efectivos y uniformados de la Policía Federal.



"Es raro que no haya tomado intervención directa Asuntos Internos (de la Bonaerense) y se haya recurrido a otra fuerza", dijo Ritondo.



El funcionario lamentó que "no nos hayan avisado", al tiempo que consideró que fue "un operativo en un entorno raro, un lugar raro".



También evaluó que los policías federales "tendrían que haber ido con chalecos, identificados".



Finalmente, el ministro Ritondo precisó que le avisaron de la situación recién después de producido el tiroteo y que a partir de ello avanzaron con la separación de ocho uniformados.