Por José Manuel Fernández, "El Gallego".

Dicen que veinte años no es nada. Pera vaya si lo es. El 4 de marzo de 1999, la síndico Liliana Ripoll pronunció una frase que el hincha de La Academia nunca olvidará. "Racing ha dejado de existir" sentenció. Pero dos décadas y veinticinco días después, la realidad le dio un golpe de Knock Out irreversible. Andá a explicarle a ese chiquilín que bailotea en los hombros de su papá que alguien alguna vez se le ocurrió pensar en que esto se iba a terminar... Andá a explicarle a Lisandro López, que por entonces jugaba en inferiores que los diecisiete goles de este Torneo son sólo un sueño. A Matías Zaracho, que cuando Liliana pronunciaba la frase histórica festejaba su cumpleaños número uno y hoy pinta para ser ídolo eterno. Andá, contale a Coudet que su primer título como entrenador no vale, no existe.

Racing le torció el pulso a la historia, se reinventó y se puso de pié para siempre. A este club que pasó treinta y cinco años de malaria, hoy las alegrias se le hacen cotidianas. Dos títulos en cuatro años y una institución ordenada que no para de crecer. Porque en Racing, a los ídolos se los cuida. Porque Diego Milito volvió para ser campeón en 2014 y hoy es la cara exitosa desde lo dirigencial. Porque en la cancha un peladito de treinta y siete pirulos es el capitán de la ilusión de cada fin de semana. Lisandro, Lisandro, Lisandro... Los hinchas se rompen las manos y las cuerdas vocales. Pero Licha López, no estuvo sólo. Cómo sucede pocas veces, La Academia pudo confiar en el fondo. La seguridad del chileno Arias, la solidez de Sigali y Donatti, el equilibrio de los Nery, Dominguez y Cardozo, la pegada Pol Fernandez y la capacidad goleadora de un volante como Augusto Solari, hicieron la diferencia. Los de afuera fueron tan importantes como los de adentro. Cristaldo y Cvitanich alternaron titularidad y goles y el resto sumó, siempre sumó.

El equipo de Coudet supo atravesar las tormentas con hidalguía y ahí, habrá que buscar otra de sus virtudes. La derrota frente a San Martín en Tucumán, el traspié ante River y los diferentes episodios con Ricardo Centurión, fueron pruebas mas que importantes para que un tropezón nunca se transforme en caída. Y ahí van todos. Los que nacieron en el club, los que lo adoptaron , los que llegaron de última y los que siempre creyeron. Todos en el mismo micro, de cara al cielo y rodeados de una marea celeste y blanca que a gritos, te dice que Racing nunca va dejar de existir. porque le sobran argumentos y pasión para ponerse de pié en los peores momentos y disfrutar los mejores, como casi nadie. Felicitaciones Campeón, bien merecido lo tienen.

*José Manuel Fernández, "El Gallego".

Periodista de Canal 26.

*INVITADO DEL DÍA DE DIARIO26.COM