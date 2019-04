Charlotte Caniggia divierte a todos con sus apariciones. Pero esta vez es fue la hija de Claudio Caniggia y de Mariana Nannis la que fue noticia.

Charlotte subió un video a Instagram en la bañadera donde se la veía sin corpiño - con dos pompones tapándoles los pechos- y un short muy ajustado.

Al parecer, el contenido infringió las normas de la red social y fue rápidamente eliminado generando confusión y curiosidad en los más de 1.7 millones de seguidores.

La publicación hot de Charlotte duró apenas un par de minutos dentro de su perfil en la red social, causando sorpresa entre los seguidores.

A pesar de la censura, el topless de quedó registrado por algunos fanáticos que posteriormente decidieron compartirlo.