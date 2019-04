Griselda Siciliani sorprendió a todos al denunciar, vía Twitter, que recibe "amenazas" y "mensajes violentos". Tras afirmar que, seguramente, todo sería fruto de la casualidad, la actriz, que integra el colectivo que acompañó a Thelma Fardin en su denuncia por presunta violación contra Juan Darthés, contó que las amenazas le llegan cada vez que nombra a "Darthés o a su abogado".

Fernando Burlando, abogado defensor de Juan Darthés, en diálogo con "Incorrectas", fue consulto sobre el mensaje que publicó la artista en su cuenta personal de Twitter.

"Le recomendaría que frente a una situación de estas características donde hay amenazas, tiene que denunciarlo. No tiene que demorar la situación. Tiene que denunciarlo en la Justicia y llegar a las últimas consecuencias", arrancó a explicar Burlando.

Más tarde, se refirió a las manifestaciones de Griselda, sobre Juan Darthés: "Son ridículas. No encajan con la realidad. Juan no puede ni organizar su vida... Mirá si va a organizar un sistema de adoctrinamiento de gente que sale a atacar a la gente que opina de él", razonó.

"Ojalá no sea nada serio... pero a mí me suena a esta cosa calamitosa de las redes sociales", explicó luego, y se preguntó por qué la actriz no denunció antes estas amenazas.