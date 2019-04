Patricia Bullrich pasó un mal momento durante su visita a la provincia de Salta, luego de que un grupo de personas atacó con piedras al vehículo en donde viajaba.



El ataque fue durante una protesta de “bagayeros” que reclamaban por el nuevo régimen de trabajo. La ministra de Seguridad de la Nación estaba junto al gobernador Juan Manuel Urtubey.

Existen unas 5000 personas que realizan tareas de “bagayero”, extraoficialmente, aunque oficialmente se habla de 2200. Los que participaron de la protesta eran alrededor de 500.

Los trabajadores están en desacuerdo con el nuevo régimen de “formalidad” que entró en vigencia este lunes y reclamaban que los reciba la ministra. Las pedradas habrían sido resultado de la negación por parte de la funcionaria.

"Si esta medida no se acompaña con una estructura de costos que permita comercializar los productos y que el comerciante o el importador tengan rentabilidad para poder vivir de esto, corre riesgo la paz social", dijo la funcionaria.