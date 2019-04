Dady Brieva aseguró que cree que Cristina Kirchner va a participar en las próximas elecciones presidenciales: "Creo que va a ser candidata. Estoy seguro".

El humorista ratificó su apoyo a una eventual candidatura de la senadora nacional: "Creo mucho en ella. Obvio que va a presentarse... sino me tengo que cortar los h... Me juego todo por ella. Me puede salir mal también, pero no estoy en edad para estar retrocediendo".

Además, el integrante de Midachi indicó que hay en nuestro país dos proyectos políticos bien definidos, que se enfrentarán en las próximas elecciones. "Hoy, la Argentina vive una polarización entre Macri y Cristina. Creo que la grieta es insalvable. Es una pelea muy fuerte. Hay conflictos de intereses muy fuertes. La división está y hay que transitarla".

Por último, Brieva se refirió a qué sintió de trabajar con Luis Brandoni, referente de la UCR: "Beto es casi peronista. Es muy bueno laburar con él. Lo que pasa que el laburo es otra cosa. Dignifica el oficio todos los días. Le tengo mucho respeto y tratamos de no tocar ciertos temas".