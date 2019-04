Miguel Fernández, ex combatiente de Malvinas y trabajador de Canal 26, habló en Mañanas Informadas en este 2 de abril, día muy especial para muchos en nuestro país.

Muy emocionado, nuestro compañero agradeció el llamado y remarcó el apoyo de la gente en un día tan especial: “Estamos a 37 años de Malvinas, en un desfile en Ciudadela, tratando de pasar un momento lindo con muchas familias. También agradecer a los medios de poder 'malvinizar' para que Malvinas no quede en el olvido. Estamos con algunas carencias, sobre todo en lo emocional y la verdad que estoy emocionado y quiero agradecer mucho”.

“No se olviden de nosotros. Que la gente no se olvide de nosotros”, fue el pedido de Miguel, algo que nunca sucederá por el reconocimiento que los argentinos sienten por sus héroes.

Pablo Fernández, quien se encontraba en el edificio Cóndor a la espera de ser llamado al conflicto bélico, lo saludó y visiblemente conmovido dijo en el programa que conduce Federico Bisutti: “Gracias, hermano. 'Me quedé con ganas de ir, nos quedamos con ganas de ir'. Los soldados que estabábamos en el edificio nos quedamos con ganas de ir a jugarnosla con ustedes. Ese era el pensamiento por esos días de todos nosotros. Los más de 20 compañeros que tuve coincidíamos en que queríamos ir. Pero nos decían que por el momento no habíamos sido llamados. Los dos perdimos amigos y sabemos de qué se trata. Es un día emocionalmente pesado”, aseguró.

La charla cerró con un recocido y respetuoso aplauso de la mesa por un nuevo aniversario para nuestros héroes.