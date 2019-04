A 37 años de la Guerra de Malvinas, proyectarán un documental para homenajear a los héroes caídos en las islas.

La iniciativa propone, además del homenaje, reivindicar la soberanía sobre las Malvinas con las consignas #LasMalvinasSonArgentinas y #ProhibidoOlvidar.

El documental, llamado: "Malvinas, El Regreso", está dirigido por Daniel Ponce, con banda sonora de Lucas Córdoba y Javier Barreto y será proyectado este martes 2 de abril, a las 20:00 horas, en el Teatro Municipal Enrique Santos Discépolo, ubicado en Colón y Riobamba, Merlo. Invita a todos aquellos que quieren participar, la intendencia de Gustavo Menéndez.