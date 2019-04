El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, presentó en La Rural diez compromisos de cara a las próximas elecciones con un fuerte mensaje para el gobierno de Mauricio Macri y un "mensaje de esperanza para los argentinos".

"Con el ajuste no se crece, sino que se asfixia", comenzó el precandidato de Alternativa Federal.



"No se puede servir a un país que no se escucha, que no se entiende y que no se atiende", aseveró en un marco de crítica al Gobierno Nacional.

"El Gobierno dice que el problema es la Argentina, miran a un costado, se lavan las manos y no se hacen cargo de su fracaso", añadió.

Más adelante siguió:"El problema no es la Argentina, es Macri y el camino que eligió".

"Fracasó Macri y su equipo, no los argentinos", subrayó.

Durante la presentación, Massa expresó que el presidente ya ocupa ese cargo hace 1209 día y que lo que ya no hizo, "no lo va a hacer".

En ese marco agregó:"Somos la alternativa que los argentinos están esperando, no podemos resignarnos ni bajar los brazos", aseguró.

"Una enorme mayoría quiere un cambio de Gobierno", aseguró más adelante al tiempo que remarcó que "necesitamos construir políticas que resuelvan el presente y que nos permitan construir el futuro".

Del encuentro participaron más de 300 pymes, veteranos de Malvinas y hasta ONGs donde fueron presentadas las propuestas:

"Presentamos 10 compromisos para la transformación de la Argentina, presentamos un proyecto de país, hay que poner a la Argentina de pie", dijo el político.

"Hay que poner claras las prioridades, necesitamos una economía dirigida hacia la producción y el trabajo", sentenció.

A continuación, los 10 puntos presentados por Sergio Massa:

1- Prosperidad inclusiva

2- Lucha contra la pobreza y la desigualdad

3- Educar y progresar

4- Proteger a nuestros mayores

5- Un país seguro y justo

6- Un país de iguales

7- Argentina sostenible

8- Argentina Federal

9- Estado eficiente y transparente

10- Más trabajo, mejor trabajo