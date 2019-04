La relación entre Diego Maradona y su hija Dalma no pasa por sus mejores horas. Es más, atraviesa su peor momento.

Y como muestra de lo que les sucede, El Diez hizo todo público una vez más con un saludo de cumpleaños muy especial para su hija.

Luego de las burlas que la hija de Claudia Villafañe puso en las redes sociales contra Matías Morla, Diego salió a bancar -sin dudarlo- a su abogado: "Aquí estoy con mi mano derecha, @MatiasMorlaOK. Aunque nos sigan pegando, vamos a seguir dando pelea. Se vienen muchas novedades. Estoy a muerte con mi amigo. La verdad y la realidad son una sola", escribió desde México.

Pero la cosa no terminó allí, y este martes 2 de abril, cuando Dalma cumplió los 32 años, Diego Maradona sorprendió una vez más con un mensaje de Instagram en el que, además de expresarle su amor y saludarla, mandó un fuerte mensaje contra Claudia. "Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños Dalma".

Este ida y vuelta entre ambos no es algo nuevo y todo se retrotrae cuando en enero Maradona dio una nota para Intrusos, la joven volcó su descargo en Twitter. “Como siempre, elijo el silencio y COMO SIEMPRE ¡PARA NO PERJUDICARLO! ¡Pregúntenle quién le aviso a él que se había muerto su mamá! ¡Donde estaba él y donde estaba yo! ¡Se termino el tema para mí!”, escribió la actriz de Campanas en la noche.

También usó Twitter para hablar de la herencia de su padre cuando surgió la posibilidad de que tenga hijos en Cuba. "Para los tontos/as que hacen el MISMO CHISTE con la herencia de mi papá, les quiero contar que yo no necesito ni quiero nada porque yo la plata de mi papá la disfrute CON EL! Sino no me interesa para nada! Encuentren a alguien que devuelva un auto que le regalan PANCHOS!", lanzó desde su cuenta.