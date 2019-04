Justin Bieber confirmó en las redes que aprovechó el "April Fool's Day" para hacer una broma y se disculpó principalmente con aquellas personas que no pueden tener hijos.

El cantante generó una gran confusión el primero de abril al publicar una imagen de una ecografía en su perfil de Instagram. Luego de que varios seguidores le hicieran notar que se trataba de una foto de Google, el cantante insistió y compartió fotos de su mujer Hailey Baldwin en un chequeo médico.

El ex youtuber mantuvo la broma durante varias horas mientras en las redes sociales. Sin embargo, tras asegurar que todo se trató de un chiste, tuvo que publicar un texto a modo de disculpas que decía: “Siempre habrá gente ofendida, también hay gente que no se toma las bromas muy bien, yo soy un bromista y fue APROIL FOOLS. No pretendía en absoluto ser insensible con las personas que no pueden tener hijos. Mucha gente que conozco, la primera vez que hacen una broma por el April Fools es decirle a sus padres que están embarazadas para obtener una gran reacción... Pero me disculparé de todos modos, asumiré la responsabilidad y pediré perdón a las personas que se ofendieron. Realmente no quiero que nadie se sienta lastimado con una broma”, aseguró y ejemplificó: “Es como cuando empujé una torta en la cara de mi hermanita por su cumpleaños esperando que ella se ría pero se puso a llorar... A veces, simplemente no sabés que lastimará los sentimientos de alguien, para no comparar el embarazo con el pastel en la cara, pero es solo para pintar la imagen de no saber qué es lo que ofenderá. Algunos podrían haberse reído, pero otros se ofendieron... Creo que con las bromas a veces tienes que tirar los dados”.