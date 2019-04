En un nuevo viaje a Malvinas, Alejandro Lerner acompaño a los familiares de los 22 soldados identificados y los homenajeó entonando su canción "Aquellos Otros" a capela sobre el final del acto en el Cementerio de Darwin.

El grupo salió del Aeropuerto Internacional de Ezeiza en la madrugada del miércoles 13 y aterrizó en la base militar de Mount Pleasant (Monte Agradable). De allí se dirigieron al Cementerio Darwin donde honraron la memoria de sus seres con nombre y apellido.

En Instagram el cantante escribió: "Video filmado en Islas Malvinas: Aquellos otros. Malvinas Argentinas video filmado en las islas en el viaje al que fui invitado por veteranos de la guerra y familiares de los caídos. "Aquellos otros".#IslasMalvinas #IslasArgentinas #2deAbril"

Ya son 112 los soldados identificados y solo quedan 10 soldados por identificar. "Es muy emocionante por primera vez ver que quedan pocas placas que digan Soldado Argentino Sólo conocido por Dios".

En el programa radial de Radio Latina RL18 con Rubén Suárez, Alejandro Lerner pudo expresar sus palabras y emoción al contar cómo fue su experiencia en las islas.

Your browser does not support the video element.

El año pasado Lerner viajó a Ushuaia para participar de La Vigilia y del homenaje a los Ex Combatientes el 2 de abril y cantó allí otra de sus canciones "La Isla de la Buena Memoria" cuya letra se encuentra esculpida en un monumento en la Plaza Islas Malvinas.