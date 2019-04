Como anticipo de lo que será su campaña como precandidato presidencial para las próximas Elecciones 2019, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, acentuó ayer el tono de confrontación con el Gobierno de Mauricio Macri, al que criticó durante el acto de presentación de un programa de "diez compromisos para la transformación de la Argentina".

Sobre el lanzamiento de Massa, habló la diputada Graciela Camaño. Lo hizo en entrevista exclusiva con Ari Paluch en su programa "El Exprimidor", por Radio Latina 101.1.

"La idea de todo lo que Sergio (Massa) dijo, es tratar de interpelarnos para empezar a hacer una campaña que tenga objetivos concretos en los problemas que tiene la sociedad", comenzó diciendo Camaño.

"Nosotros siempre nos encontramos con un problema muy serio, y es que las campañas siempre se hacen "marquetiniando", y eso es hablar de personas o enredar candidaturas", agregó la diputada.

Como contracara de esa metodología, la diputada del Frente Renovador, sostuvo que "lo que intentamos fue poner una interpelación sobre la base de los temas que nosotros creemos son los que Argentina debe resolver en el próximo período".

"Tiene que haber un compromiso dirigencial para que esto se pueda resolver", agregó.

"Ya no se puede seguir mintiendo durante la campaña, porque ha quedado en evidencia que la dirigencia política tiene mucha propensión por la mentira y por eso que alguna vez dijo un dirigente, cuando afirmó que "si les decía lo que iba a hacer, no me iban a votar"", sostuvo Camaño.

En este sentido también criticó a Mauricio Macri, destacando que "si uno confronta lo que dijo el presidente y lo que hizo, no tiene nada que ver con lo que terminó pasando".

Consultada sobre el lugar del líder del Frente Renovador en este año electoral, dijo Camaño que "Massa es una persona que realmente tiene valores, tiene ganas y tiene conocimiento de la cuestión de Estado, y ahí radica una de las grandes virtudes".

Sobre la crisis económica y social que agobia a la Argentina por las políticas macristas, comentó la diputada en Radio Latina: "Hay una visión superadora de todo esto; por eso la idea es la de plantar estas 10 propuestas, que nadie puede decir que no son los puntos que tenemos que desandar en la próxima campaña".

Respecto de las propuestas presentadas ayer por Massa, dijo Camaño que está dirigidas "al crecimiento y la prosperidad inclusiva, a la pobreza y la desigualdad, debido a que tenemos 13 millones de pobres y vemos cómo es un tema que no se internaliza en la dirigencia política".

También se refirió a las pre candidaturas de Sergio Massa y Roberto Lavagna y de qué manera su zanjan las posibles diferencias. Dijo al respecto Camaño: "Es con las PASO, porque las PASO son obligatorias".

"Guste o no guste, hay que hacerlas", manifestó la diputada.