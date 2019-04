Ya salieron a la luz algunas escenas de Joaquin Phoenix como Joker. La compañía de entretenimiento Warner Bros. presentó el póster el martes y hoy lanzó el primer tráiler de esta esperada película sobre los orígenes del famoso villano, interpretado previamente en el cine por Jack Nicholson, Heath Ledger y Jared Leto. La película se estrena el 4 de octubre de este año.

En el trailer se puede ver a Arthur Fleck, el famoso enemigo de Batman, como un hombre abatido que tropieza en las calles de Gotham, tratando de encontrar un trabajo respetable como payaso y luego se convierte en un criminal maníaco apodado Joker.

El elenco de la película está compuesto por: Robert de Niro, Frances Conroy (Six feet under), Zazie Beetz (Deadpool), Bill Camp ( The Night Of) y Marc Maron (GLOW), entre otros.

Mirá el trailer.