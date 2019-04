El opositor Juan Guaidó quedó confrontado a la posibilidad de ser detenido, luego de que la Asamblea Constituyente oficialista lo despojara del fuero parlamentario y autorizara enjuiciarlo por haberse proclamado presidente interino de Venezuela.



Aunque no existe orden de arresto, Guaidó no descartó que pueda terminar preso, una amenaza que promete enfrentar con más presión de calle e internacional contra el mandatario socialista Nicolás Maduro.



Reconocido como gobernante encargado por más de 50 países, encabezados por Estados Unidos, el jefe legislativo tiene previsto encabezar un acto en la barriada caraqueña de Petare, la tarde del miércoles.



"Sabemos que es un riesgo, estamos conscientes de eso, pero no nos vamos a salir de la ruta", dijo la noche del martes.



Para Cecilia Sosa, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, "cualquier cosa puede suceder, pues los hechos ocurridos no tienen explicación jurídica, sino política".



El caso continuará en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por tratarse de un delito político, pero la Fiscalía podría presentar una acusación por delitos ordinarios, comentó Sosa a la AFP. El oficialismo tiene influencia en ambas instituciones.



"Quiero saber quién de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos de seguridad se va a prestar para secuestrar al presidente de la República", desafió Guaidó, que intenta quebrar el principal sostén de Maduro: los militares.



Guaidó, de 35 años, fue detenido durante una hora el pasado 13 de enero, en lo que Maduro atribuyó a una acción independiente de agentes de inteligencia que fueron sancionados.



"Había uno que se creía muy guapo, que no lo iban a meter preso, y ahí está", lanzó el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, refiriéndose a Leopoldo López, copartidario de Guaidó, que cumple en arresto domiciliario una pena de casi 14 años acusado de incitar a la violencia.



Guaidó se autoproclamó presidente interino el 23 de enero, luego de que el Parlamento de mayoría opositora declarara a Maduro "usurpador" por haber iniciado un segundo mandato, el 10 de ese mes, que asegura resultó de elecciones fraudulentas.