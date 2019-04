Google Doodle honra al trompetista Hugh Masekela en su 80 aniversario

En lo que hubiera sido su 80 cumpleaños, Google celebran la vida de Hugh Masekela, trompetista sudafricano que luchó contra el apartheid desde el exilio, con un original doodle.

Hugh Masekela fue de los mejores trompetistas del mundo, una fusión de música africana y jazz.

Tocó en el grupo popular, conocido como Jazz Epistles, la primera banda de jazz completamente negra en grabar un disco en la historia sudafricana.

En el transcurso de ese año sus miembros fueron expulsados del país por el gobierno del apartheid, y a sus 21 años fue exiliado.

Estuvo 30 años fuera de su tierra natal, viajando a Nueva York donde se inscribió en la Manhattan School of Music y se sumergió en la escena de jazz de la ciudad, observando a gigantes del jazz como John Coltrane, Thelonious Monk, Charlie Mingus y Max Roach todas las noches.

"Solo vas a ser una estadística si tocas jazz", le aconsejó Miles Davis, "pero si pones algunas de las cosas que recuerdas de Sudáfrica, serás diferente a todos".

Masakela crea su álbum debut de 1963, titulado Trumpet Africaine.

A fines de la década de los 60, se mudó a Los Ángeles y actuó en el Monterey Pop Festival en un proyecto de ley que incluía a Jimi Hendrix, Ravi Shankar y The Who. Su single de 1968 "Grazin' in the Grass" alcanzó el número 1 en las listas de éxitos estadounidenses.

En 1990, "Bra Hugh" regresó a Sudáfrica a tiempo para ver su canción "Bring Him Back Home (Nelson Mandela)" hecha realidad.

Cuando el líder del ANC fue liberado de la prisión y eligió al primer presidente negro de Sudáfrica, la música de Masakela fue la banda sonora.

Hugh Masekela murió el 23 de enero de 2018 debido a un tratamiento para el cáncer de próstata, a la edad de 78 años.