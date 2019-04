La regla monetaria acordada con el FMI no logra cumplir expectativas, lo que traería como consecuencia una profundización de la recesión e impedir el cumplimiento de meta de déficit cero.

La caída de la actividad, y su impacto en la recaudación tributaria, habrían llevado al Gobierno a solicitarle al Fondo una flexibilización de la meta fiscal del segundo trimestre.

El cumplimiento de la meta fiscal se ve en riesgo por altas de interés, aceleración de la inflación y la volatilidad cambiaria. La caída de la recaudación y la recesión dificulta recortar el gasto social, en subsidios y en obra pública en un año electoral.

El Gobierno pidió al Fondo Monetario Internacional (FMI) un "waiver" o perdón debido a que no podrá mostrar los informes actualizados de las cuentas públicas, aunque ello no afectará el desembolso de alrededor de US$ 10.800 millones que se espera para mediados de mes, según confiaron voceros de ese organismo y del Ministerio de Hacienda.



El directorio del organismo se reunirá este viernes para analizar el caso argentino y decidir si se cumplieron las metas del acuerdo, tras lo cual autorizará un nuevo desembolso en la segunda quincena del mes.



"La exención solicitada no tiene que ver con ningún pedido de modificaciones a las metas del país ni a los plazos", agregaron las fuentes oficiales. La meta del primer trimestre es de $6.000 millones, y al primer bimestre se había alcanzado un superávit de $23.384 millones.



Analistas estiman que al primer trimestre se llegará con lo justo o podría alcanzarse un déficit. A fin del 2019 se llegará al déficit que permiten los ajustadores del gasto social y de capital, un 0,5% del PBI.

Lorenzo Sigaut Graviña, economista Jefe de Ecolatina, estimó: "La meta de marzo se cumple con lo justo pero preocupa cualquier vuelta a la recesión. El gran desafío es qué pasa en un escenario en que el nivel de actividad no repunta".

"Preocupa que la recaudación crezca por debajo de la inflación. Requiere una contracción del gasto real muy fuerte y el gasto indexado crece por la inflación pasada. Si la recaudación empeora en términos reales, se va a un escenario complejo", agregó. Ecolatina espera un déficit primario de 0,4 a 0,5% del PBI.

Fernando Navajas, economista de FIEL, dijo: "Lo preocupante es que no se puede hacer política de déficit convergiendo a cero en medio de una recesión, con la recaudación en problemas haciendo una política salarial laxa y presiones para levantar el gasto social".

"Hay una subestimación de la dureza de la tasa de interés, del tipo de cambio y del empleo en el ciclo de los bienes durables, que son actividades en blanco, y tiene efectos muy fuertes en la recaudación. Ahora se sufren las consecuencias fiscales del ciclo económico", expresó.

El economista de ASAP, Rafael Flores, manifestó su preocupación por el cumplimiento de la meta fiscal del tercer trimestre, después de la cosecha y de que se anuncien las candidaturas a presidente.

"La clave es el dato de recaudación y están siendo malos. Y la inflación no compensa la caída de la recaudación. Había una sobreestimación de los recursos en retenciones, por lo que es importante lo que se recaude en abril y mayo. Y hay una caída de todos los impuestos ligados al consumo y la actividad económica", explicó.

"Además, generaría la necesidad de un ajuste mayor en el gasto para llegar a los niveles de déficit acordado con el FMI. Y si la actividad no se recupera, no es posible", agregó Flores.