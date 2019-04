River cambió su imagen en el segundo tiempo al pasar de un pálido rendimiento a un desempeño mucho más activo y punzante que le permitió igualar como visitante 2 a 2 frente Internacional de Porto Alegre, tras ir en desventaja 2 a 0, en un encuentro disputado por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, en el estadio "Beira Río".





El equipo brasileño se puso adelante en el marcador con los goles del uruguayo Nicolás López, a los 17 minutos y Edenilson, a los 30 pero el "millonario" descontó a través de Lucas Pratto, de penal, a los 42, todo en el primer tiempo.





A los 20 del complemento, con un precioso tiro libre, River igualó a través del uruguayo Nicolás De la Cruz. Luego del encuentro, el técnico Marcelo Gallardo habló en conferencia y contó sus sensaciones.

"Asumimos una postura diferente en el segundo tiempo, controlamos mejor el partido. Nosotros desperdiciamos media hora del primer tiempo y en el segundo tiempo vieron una postura, una identidad de juego y personalidad. Nunca es fácil perder 2-0 de visitante poder revertirlo. Sacamos un resultado que, por como había empezado el partido, nos sirve. Nosotros tenemos que ganar los partidos que restan, y ahí se va a aclarar el panorama para nosotros", concluyó.

"Hubo un error puntual en el segundo gol, el primero fue medio de carambola, no fue muy claro. El segundo sí, hay un error defensivo y quedamos mal parados. Ayudamos a que Inter conviertiera. Pero quiero felicitar a los jugadores porque el equipo nunca se da por vencido. Hoy otra vez, ante un marcador adverso, volvimos a estar presentes", resaltó.

Sobre el progreso del equipo, el "Muñeco" expresó: "Venimos mostrando buenas señales desde hace tiempo, somos un equipo que tenemos una forma, cometemos errores, como todos los equipos, pero pudimos recomponernos, rebelarnos, mostrando una imagen muy buena. De visitante, contra más de 50.000 personas, jugamos en campo rival. El rival nos respetó mucho y eso habla bien de nosotros, muestra las credenciales".



Los cambios fueron claves para destrabar el partido y llevarse algo de Brasil, Gallardo dijo: "Ellos nos jugaban con un solo delantero, no atacaban con mucha gente y nosotros necesitábamos adelantarnos e ir por fuera, porque por adentro era difícil jugar. Con Angileri y Mayada buscamos jugar por afuera, sumando a De la Cruz".

Una de las sorpresas de la noche fue el uruguayo De la Cruz y al que Gallardo destacó y que espera "pueda ser más decisivo, tener más confianza para terminar la jugada él porque algunos futbolistas viven un proceso prematuro de maduración y otros no. Lo ayuda el gol".

"Napoleón" se lamentó por no poder llevarse la victoria luego de lograr un empate tras ir perdiendo 2-0: "De haber aprovechado mejor las situaciones cuando estaban desprotegidos, nos podríamos llevar el partido. Nos faltó el pase final, la mejor decisión y que los delanteros pudieran tener mayor diferencia en el uno contra uno; en esos momentos no supimos aprovecharlo".



"Hemos pasado por muchas situaciones adversas y nos hemos sostenido desde la actitud de equipo. Hemos tenido bajas muy importantes. Cada partido sufrimos una baja importante y eso nos afecta, pero no afecta la estructura. Yo tengo un plantel de 26 ó 27 futbolistas y mi tarea es encontrar soluciones. Me pagan para eso. Me hubiese gustado que tengamos al grupo sano", concluyó.