En el Radio City Music Hall de Nueva York se llevó a cabo la alfombra roja de 'Game of Thrones’. El evento reunió a los protagonistas de la serie en la antesala del estreno de su última temporada.

Los actores que encarnaron a cada uno de los personajes más icónicos desfilaron por ahí como Sophie Turner (Sansa Stark), Maisie Williams (Arya Stark), Alfie Allen (Theon Greyjoy), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Jason Momoa (Khal Drogo), Sean Bean (Ned Stark) y Sibel Kekilli (Shae).

Cada uno lució sus mejores atuendos para la esperada premier, sin embargo, resaltó el de Gwendoline Christie que lució un enorme vestido de colores, bastante llamativo.

La producción también lanzó un nuevo póster para la última temporada, que muestra los cadáveres de los personajes principales dispuestos en la misma forma que el icónico Trono de Hierro de Westeros. Muchos fanáticos creen que el programa está insinuando una intensa batalla en Winterfell para los últimos seis episodios.