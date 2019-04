Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, y Eugenio Majori, empresario panadero, comentaron en Canal 26 la dura situación que viven dos sectores muy afectados por la crisis económica.

El especialista en gerontología comentó en Mañanas Informadas cómo viven los jubilados por estos días: “Hay algo que está ocurriendo en la sociedad: lo mejor o peor de acá a años atrás es tener un televisor más grande o más chico o ponerle una cebolla más o menos al guiso. No hay variantes en relación a los jubilados”.

Allí, Melisa Zurita comentó que en un reciente informe realizado para Canal 26 pudo tratar con abuelos que de noche no cenaban y que necesitaban ayuda de los hijos para llegar a fin de mes. Además, en una visita a una almacén de barrio, el abuelo gastó 500 pesos y solo compró tres cosas.

Pero lo más preocupante se vio en las farmacias: empleados nos dicen que genera terror porque hay abuelos que necesitan medicamentos para todos los días y no los están comprando.

Your browser does not support the video element.

Semino retomó su análisis: “Los datos económicos es una ratificación que los jubilados no van a recuperar poder adquisitivo. Por otro parte, lo que no se comió el año pasado, no se va a comer el doble el año que viene. Estamos ante un problema estructural de gran dimensión. Los jubilados y la discapacidad tienen que subsistir con poco dinero y deberían fijarse cómo se los trata y no las forma en la que se los menciona en un medio de comunicación”.

Además, hizo referencia al reciente fallo de la Corte Suprema sobre Ganancias: “Pareciera que afecta a todos los jubilados. Sin embargo, de los 7 millones de jubilados y discapacitados, solo unos 270 mil cobran más que el mínimo no imponible como para abonar este impuesto. Eso describe fielmente cómo está la situación".

Por su parte, Eugenio Majori, empresario panadero, aseguró: “Está incertidumbre no la hemos vivido nunca. Ni en el 2001. Porque nos están sacando el patrimonio paulatinamente. Para la AFIP solo somos un número, ellos solo quieren cobrar y lo hacen de cualquier manera”.

Majori dio un alarmante dato: “A nivel nacional, la Federacion Panaderil Nacional cerraron miles de panaderías y en los últimos tres años, solo en la Provincia de Buenos Aires, cerraron unos 400 locales. Y hablamos de panaderías de muchos años, con trabajadores de mucha experiencia y muy reconocidas”.

Para cerrar, Semino comentó: “Hace 40 años que hago gerontología y trabajo con la peor de las crisis, que es la sanitaria. Sin embargo, como bien decía nuestro compañero de mesa, las que se están cayendo en el último tiempo son las pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas, por ejemplo las que viven de la enfermedad, como puede ser un laboratorio, producen en argentina con monodroga que viene del extranjero y que a su vez, van a los grandes mercados. El más grande los laboratorios fabrica para Argentina, para un mercado de 40 millones, pero también lo hace para China, un mercado de 2 mil millones. Por eso, su interés no está en el mercado argentino por lo cual, subsistirá o se retirará el día que ya no puedan hacerlo y los que van a seguir sufriendo las consecuencias son los trabajadores y los jubilados. Y eso se traslada a una violencia social, que la vivimos todos los días y afecta a miles de argentinos”.