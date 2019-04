Tradicionalmente ir a cenar era la salida más común. En la actualidad -por temas económicos, para tener un primer encuentro más breve y ver si realmente hay feeling con la otra persona- las personas que se conocen online prefieren verse “en la vida real” café de por medio.

La primera cita es un momento clave y muchas personas prefieren “no arriesgar demasiado” en este encuentro. Un café, una mirada y después se decide cómo continua la historia, si continua.

Una encuesta reciente realizada por BlindLove reveló que “tomar un café” (40%) es la mejor opción para quienes se encuentran en la “vida real” por primera vez, mientras que en segundo lugar, con un 20% prefiere salir a cenar (sushi es la comida más elegida en estos casos). Más atrás queda ir al cine (12%) e ir a un recital/evento (8%), espacios donde el diálogo es más restringido.

"Detectamos que una de las mayores inquietudes a la hora de planear la primera cita es el temor a los excesos: al no conocer demasiado a la otra persona uno no sabe si está proponiendo un plan demasiado arriesgado o muy "aburrido". Por eso pensamos en "Ask on a Date", un "banco de ideas" para tener la primera cita perfecta, basada en un algoritmo que sugiere lugares para ir a comer o eventos para compartir según los gustos de ambos usuarios".

Según esta app son pocos los que eligen planes osados para que la primera cita salga del molde (10%). Dentro de su menú pueden optar por salidas a parques temáticos: zoo, de diversiones o los más novedosos, de camas elásticas.

Cualquiera sea la elección incide mucho el factor económico. Según una encuesta realizada por Eventbrite, la plataforma de venta de entradas e inscripciones a eventos, quienes deciden salir a cenar en pareja destinan entre 700 a 1000 pesos, una cifra no apta para todos los bolsillos.

En el segmento de 20 a 35 años, el café se reemplaza por un encuentro en una cervecería artesanal: además de ser lugares más económicos, son una propuesta descontracturada y más informal que “sentarse a la mesa” de un restaurante.

En todos los casos, antes de la primera cita, un 80% de los usuarios prefiere conocer la voz del otro y hablar por teléfono, en estos tiempos, la primera cita es cada vez menos “a ciegas”.

*Por Federico Volinsky

Creador de de la app BlindLove

