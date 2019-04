La Policía de la Ciudad desalojó el corte que manifestantes de organizaciones sociales realizaban sobre la Autopista 25 de Mayo.

Los manifestantes comenzaron a marchar por la Autopista y el corte fue total en ambos carriles por varios minutos.

Los automóviles no podían circular y las imágenes comenzaron a circular por las redes sociales.

Your browser does not support the video element.

Los efectivos se dispusieron a desalojarlos, y luego de algunos minutos de tensión, se retomó la libre circulación de la Autovía.

Quienes cortaron la 25 de Mayo forman parte de la marcha convocada por la CGT y las dos CTA contra las políticas económicas del gobierno.