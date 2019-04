El presidente Mauricio Macri sostuvo que "estamos construyendo una Argentina en serio, sin atajos, y estamos en el camino correcto, con el objetivo de que las cosas funcionen en el largo plazo, sin parches", y consideró que el hecho de que "Entre Ríos se sume al cambio es muy importante", al responder preguntas durante una conferencia de prensa en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.

"No queremos repetir la historia. No podemos volver a probar las mismas cosas de hace 80 años y que no funcionaron", remarcó el jefe del Estado al finalizar una recorrida por las obras que se están realizando en la ruta de acceso a Puerto Ruíz, ubicado sobre el río Gualeguay, con financiación de la Nación.

"Estamos construyendo el país, esta vez sobre bases sólidas, haciendo lo que no se realizó en los últimos 80 años", remarcó en otro tramo de la entrevista el Presidente, y resaltó que hoy "las obras avanzan" en todo el país.

"Estoy con cada argentino, sé lo que está pasando, lo que cuesta llegar a fin de mes, pero estamos construyendo el país", sostuvo.