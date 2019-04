(Foto: NA)

La CGT, las Pymes, las dos CTA, y movimientos sociales se movilizaron hoy con marchas en defensa de "la producción, el empleo y la industria nacional".

La protesta de este jueves se llevó a cabo inicialmente desde Plaza Miserere hacia Plaza de Mayo, donde expresaron su rechazo a las políticas del gobierno de Mauricio Macri.

Desde allí, en horas de la tarde, los manifestantes confluyeron en Plaza de Mayo.

Posteriormente, las columnas de las diversas organizaciones comenzaron su marcha hacia el Minisiterio de Desarrollo Social, en la avenida 9 de Julio, a partir de las 17:00 horas.

Con la llegada de las columnas cerca de las 17:30, comenzó a aumentar la tensión por la intención de acampar de los manifestantes. Desde ese momento se vieron enfrentados, sin llegar a graves incidentes, con las fuerzas de seguridad que impedían el avance. La intención de los organizadores de la marcha, era la de reunirse con la ministra Carolina Stanley.

El epicentro de la manifestación de la tarde, se dio en la intersección de las avenidas 9 de Julio e Independencia. El tránsito vehicular se vio impedido para circular, en especial el Metrobus.

La policía incautó carpas destinadas al acampe nocturno pensado para hoy, y una mujer debió ser demorada.

El movimiento Barrios de Pie y otras organizaciones sociales intentaron acampar frente al Ministerio de Desarrollo Social y la Policía de la Ciudad rodeó el edificio.

También participaron de las movilizaciones los sindicatos de la Corriente Federal de Trabajadores, compuesta por banqueros, lecheros, trabajadores de la televisión, pilotos de líneas aéreas, molineros, gráficos bonaerenses y el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona), de Sergio Palazzo, Ricardo Pignanelli y Pablo Moyano.

