La CGT, las Pymes, las dos CTA, y movimientos sociales marchan en defensa de "la producción, el empleo y la industria nacional".

La protesta se lleva a cabo desde Plaza Miserere hacia Plaza de Mayo, donde expresarán su rechazo a las políticas del gobierno de Mauricio Macri.

También participan los sindicatos de la Corriente Federal de Trabajadores, compuesta por banqueros, lecheros, trabajadores de la televisión, pilotos de líneas aéreas, molineros, gráficos bonaerenses y el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona), de Sergio Palazzo, Ricardo Pignanelli y Pablo Moyano.