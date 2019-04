Sin fecha de lanzamiento aún se especula que la nueva PlayStation 5 saldrá al mercado a fines de 2019 o principios de 2020, con un precio de 400 euros (similar a la 4). Aunque otros encendieron las alarmas, situando la fecha de salida en 2022.

La consola de Sony reproduciría los juegos en 4K a 60 fotogramas por segundo y una respuesta mejorada.

Saldría de fábrica con un sistema de compatibilidad con los videojuegos con la PS4, mientras se menciona una posible lista de títulos sobre los que los desarrolladores estarían ultimando detalles: FIFA 21, Horizon Zero Dawn 2, Death Stranding, The Last of Us 2, Cyberpunk 2077, Gran Turismo 7, Uncharted y la nueva versión de la saga Call of Duty.

La nueva versión de su mando inalámbrico Dualshock 5estaría equipado con un sistema de carga wi-fi para que la batería dure mucho más tiempo.

El Dualshock tendrá una pantalla táctil para escribir y ver los mensajes e invitaciones, lo que permitirá comunicarse sin necesidad de dejar de jugar.

PlayStation tiene 60 millones de jugadores activos en el mundo, según Sony.