Muchas figuras del mundo lanzan su propia marca para liderar el mercado de la belleza. De esta manera, Zaira Nara acaba de lanzar su flamante línea de belleza, centrándose en el maquillaje.

Zaira, dueña de su emprendimiento "Zaira Beauty" reveló: "Siento que la gente quiere vernos en otras facetas, muchas chicas me preguntan "¿Qué te hacés? ¿Cómo te maquillás? ¿Qué color de pelo elegís?". Y creo que está buenísimo poder transmitirles algo de lo que usamos a diario o simplemente lo que nos gusta en forma de marca. Me parece que hoy con tantas redes sociales y demás, el mercado da para eso. La gente me trasmite mucho amor en esta nueva etapa de mi vida y eso me genera ganas de seguir creando".

En cuanto a la calidad y la línea de los productos, Zaira dijo que: "Zaira Beauty tiene todo lo que necesitamos nosotras para sentirnos lindas a la hora de maquillarnos, desde una base hasta un iluminador, definitivamente es lo que yo tengo en mi porta cosméticos a la hora de maquillarme siempre".