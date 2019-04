Sergio Massa lanzó su candidatura presidencial y se muestra renovado de cara a octubre: volvió a la corbata y prepara estrategias de cara a octubre.

Al presentar sus 10 "compromisos" para un eventual gobierno, el tigrense abandonó el ego: pidió perdón, hizo autocrítica y admitió que le dolieron las derrotas. Su único enemigo dialéctico es Mauricio Macri.

Ahora, Massa enviará mensajes al resto del arco opositor para construir esa "nueva mayoría" de la que habla hace meses, término acuñado por su nuevo asesor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí que busca condensar las encuestas que muestran atomizados a los 7 de cada decena de argentinos que no quieren votar a Macri.

Con eso en mente, le escribirá una especie de "carta a abierta" (todavía falta cerrar el formato, cuentan) a socialistas santafesinos, hoy en conversaciones con Lavagna, sindicatos, peronistas, progresistas, entre otros, bajo el paraguas de consensuar determinadas políticas para el incidental post-Cambiemos.

La misiva más esperada será, claro, la que sea dirigida a la Unidad Ciudadana de Cristina Kirchner. En su entorno revelan que, "seguramente", se escribirá. Recientemente ex Presidenta y ex jefe de Gabinete volvieron a hablar, al menos a través de Twitter.

Como primer paso del coqueteo público mutuo, Massa fue a Escobar a participar de un evento con el anfitrión Ariel Sujarchuk. También asistieron Gustavo Menéndez (Merlo) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas). Hubo un enviado de La Cámpora: Santiago Fraschina.

A pesar de haberle frustrado su estrategia electoral con su irrupción, en el massismo ahora no quieren que Lavagna se baje. Por un lado, rechazan su deslizada propuesta de evitar unas PASO en Alternativa Federal, para que sea entronizado como postulante único, al punto que anteayer el propio Massa lo desafió elípticamente a competir. Pero por el otro, dicen en Tigre, lo necesitan: "Le da volumen a la interna, no queremos que al final no sea candidato".

Al igual que el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, los renovadores niegan que la figura de Lavagna les haya sacado muchos cuerpos de distancia. Más aún: pronostican que si oficializa su candidatura, dejará de crecer. Por eso, confían en poder ganarle. Sin él, a quien no le auguran mucho más de 10 puntos en las urnas, quedaría una PASO alternativa devaluada, una sumatoria bastante menos de lo que sacarían el kirchnerismo y el oficialismo.

A nivel provincial otras son las preocupaciones del massismo, que comenzó el año impulsando un desdoblamiento municipal de los comicios bonaerenses (algo que Federico Salvai le advirtió a su equivalente nacional Marcos Peña que era imposible): retener las pocas intendencias que le quedan.

Su nueva idea es que los alcaldes puedan pegarse a dos boletas presidenciales, llevando un mismo gobernador. Están analizando el fallo Benedetti de Entre Ríos en 2011, que recién el jujeño Gerardo Morales llevó a la práctica en 2015, cuando fue uno de los radicales que pidió en Gualeguaychú ir con Massa. A alcaldes ajenos, del PJ, también les tienta el experimento.

El círculo del ex diputado también se renovó. Gutiérrez-Rubí es su Jaime Durán Barba catalán. Es quien lo convenció de apostar a LinkedIn y con quien redactó el discurso de anteayer. El consultor trabajó con Cristina Kirchner en las legislativas del 2017, en unas primarias que la dejaron primera, pero jura que se fue antes de las generales que ella perdió contra Esteban Bullrich. En el Instituto Patria sostienen que estuvo hasta el final.

Una novedad en el evento del pabellón en La Rural fue la presencia, en primera fila, del psicólogo y escritor Gabriel Rolón. Cerca del líder renovador negaron que sea su Alejandro Rozitchner. Aún. "Sergio no va nunca al teatro pero no se perdió ninguna obra de Rolón", cuentan. Al menos por ahora, el ex La Venganza Será Terrible no influiría en los discursos de Massa como el filósofo PRO.

Acercada por el ex camporista José Ottavis, otro que se sumó, llegó Rocío Giaccone. Nacida en Junín, es una diputada provincial que llegó con la boleta del FpV y ahora organiza la "juventud massista". Está focalizada en seducir a los 1.230.000 jóvenes 16 a 18 años que este año votarán por primera vez.

Su compañera de recinto Valeria Arata es la encargada del massismo 2.0: la legisladora armó una "escuela de redes sociales" en la que enseñan, por ejemplo, "cómo hacer un sticker", "dónde meter un emoji" y "batallar contra las fakenews y los trolls".