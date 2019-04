Pese a los rumores de que viajó al Caribe, Alberto Samid aseguró todo lo contrario al tiempo que se lanzó una orden de Interpol para su captura.

"Estoy en la Argentina, no sé de qué me hablan", dijo en las últimas horas.

Las fuerzas de seguridad allanaron su vivienda en la localidad bonaerense de Ramos Mejía y no fue encontrado. Hubo reuniones para coordinar la búsqueda, pero las sospechas más fuertes indican que el "Rey de la Carne" ya no está en la Argentina.

Luego de que se viralizaran las imágenes, Samid fue consultado acerca de su posible paradero en Belice y su retorno al país. "¿Cómo voy a volver a la Argentina si yo estoy en la Argentina? Que sé yo lo que circula, yo estoy en la Argentina", sostuvo el empresario de 71 años.

"Estoy en la Argentina, en una provincia peronista, en una estancia que tiene 100 mil hectáreas. Acá no se puede entrar porque tienen que pasar 14 tranqueras", agregó.

Consultado sobre si efectivamente estaba en Panamá, Samid respondió: "No sé si estuve ahí (Panamá), no sé una vez cuando fui con mi mujer posiblemente. Tengo tantas fotos en tantas partes del mundo. No me acuerdo de lo que hice ayer y vos me hablás de si alguna vez estuve en Panamá".

"No me voy a entregar con estos tipos, prefiero ser un fugado político que un preso político", dijo Samid en diálogo con diversos medios.

Previo a la consulta acerca de su supuesta presencia en el aeropuerto panameño, Samid declaró: "Primero tenemos que hacer un aporte muy importante. Es decirle a este gobierno que los muchachos que están en el penal de Ezeiza están tomando agua podrida. Que manden a hacer un pozo de 100 metros y saquen agua buena. Ese pozo no solo le va a servir a esos muchachos, sino a estos que en 6 meses van a ir presos también".