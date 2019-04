Momentos de pánico vivieron chicos y padres en un colegio de la localidad bonaerense de Aldo Bonzi cuando motochorros robaron una motocicleta a metros de la puerta de ingreso y dispararon al menos cinco tiros, uno de los cuales impactó en la mochila de una menor.

Fuentes policiales informaron que afortunadamente no hubo heridos y al menos dos sujetos eran intensamente buscados este viernes acusados de protagonizar la balacera.

"El padre estacionó en la vereda de enfrente. Apareció un delincuente y apuntó al hombre, quien salió a correr y tiró las llaves de la moto. Ahí le dispararon tres veces y uno de los tiros pegó en un árbol y luego en la mochila de una nena", dijo Fátima, una de las madres testigos del hecho.

El hecho ocurrió minutos antes de las 7:30 del jueves en el Colegio Parroquial Domingo Savio ubicado en la calle Juan C. Campión 1850 en el horario del ingreso de más de 150 alumnos de entre 4 y 13 años.

Luego de robar la motocicleta con los cascos puestos los delincuentes escaparon del lugar a los tiros: "Fueron en total aproximadamente diez tiros", indicó Fátima, visiblemente conmocionada por lo sucedido.

En el momento del asalto, la mujer estaba rodeada de al menos seis niños -entre los que estaban sus hijos- por lo que atinó a cubrirlos a los menores con sus propios cuerpos mientras esperaba que las autoridades abrieran las puertas del colegio para poder refugiarse.

La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad del colegio en donde se observa como uno de los delincuentes apunta y dispara a quema ropa contra el dueño de la moto y su hija de unos diez años.