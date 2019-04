Jimena Barón y Miss Bolivia han lanzado su nuevo video llamado "Quema", en la letra se puede escuchar un fuerte mensaje que anuncian el empoderamiento femenino. El anuncio del trabajo en conjunto se realizó tan solo unos días antes del lanzamiento y Jimena Barón se mostró muy nerviosa ante la gran posibilidad.

El video de “Se Quema” muestra a “Miss Bolivia y Jimena, la puta ama”, tal como afirma la canción. Entre sus principales frases se puede escuchar: “Ya me cansé de que me digas que esté quieta. Que sea dócil, tranquila, discreta”. El estribillo que seguramente todos cantarán anuncia: “Se quema, se quema. Y ya no lo van a poder apagar. Me vuelvo una fiera. Y con todo este fuego le vamo’ a dar. Candela, candela Y ya no nos van a poder callar Se quema, se quema Y mientras se quema me pongo a menear”.

Mirá el video...