Björn Ulvaeus, integrante de ABBA, reveló que entre septiembre y octubre se lanzará una de las dos nuevas canciones que grabaron el año pasado, en diálogo con un diario danés confirmaron su regreso.

Esto estaba previsto para el 2018 en conjunto con una gira virtual dirigida sobre todo a la nueva generación de admiradores de la banda, pero debió postergarse. Ulvaeus dijo: "Seguimos con el trabajo de los avatares de ABBA, que son copias digitales de nosotros. Se supone que podrán cantar una nueva canción de ABBA en un vídeo en septiembre o en octubre".

Los nuevos temas grabados por el popular cuarteto sueco fueron "I Still Have Faith in You" y "Don't Shut Me Down".