Elizabeth, mamá de Luna, la menor que recibió un disparo en su mochila en la puerta de una escuela en Aldo Bonzi, habló con Canal 26 a horas del milagro que salvó su vida.

“Ella está bien, dentro de todo lo que pasó, ella está contenida, en casa, por sus amigos y por el colegio. Está perfecta y lo que pasó fue un milagro”, comentó la mujer en diálogo con Victoria Márquez.

“Los delincuentes tenían la moto y dispararon tantos tiros, fue un desastre. Solo puede decir que es un milagro. Cuando todo terminó, mi hija notó que tenía el pantalón mojada. La revisaron toda y no tenía nada. Allí ella dice 'quizá es el agua de la mochila'. Y ahi notaron que la botellita de agua tenía el impacto de la bala”, narró Elizabeth sobre lo sucedido.

“Cuando me enteré lo que pasó, porque me enteré por los grupos de WhatsApp, vine a la escuela y ahi me enteré lo sucedido y no lo podía creer. Acá somos católicos y todos coincidimos que fue un milagro”, dijo la madre de Luna.

“Mi marido me llamó en el momento y me cuenta que le habían robado la moto. Luna y yo estamos bien, fue en la puerta del colegio. Después, cuando vengo al colegio, terminamos de entender todo y tranquilizarlos por la situación. Tenemos que decir, no queda otra. Ella está normal. Está muy contenida y se encuentra bien. En el barrio sí ha habido episodios de robo pero en el colegio nunca había pasado nada”, cerró la mujer.