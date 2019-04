Sin dudas, se trata del divorcio récord cuya historia da vuelta al mundo. La ex esposa del multimillonario Jeff Bezos, Mackenzie Tuttle, publicó en la red social Twitter las particularidades del acuerdo de la separación millonaria. Detalles de cómo se repartieron los bienes, que en total sumaban US$ 137 millones cuando anunciaron el fin de la relación y hoy llega a los US$ 149 millones.

¿Con qué se quedó Tuttle? La empresaria y escritora creó una cuenta en la red social para difundir un breve comunicado en el que cuenta que cedió su parte en la propiedad del diario The Washington Post y la compañía de transporte aeroespacial Blue Origin. Por otro lado, se quedó con el 25% de las acciones que tiene en Amazon pero rescindió su derecho a voto.

En su mensaje, escribió: "Estoy agradecida de haber podido terminar el proceso de disolver mi matrimonio con Jeff con apoyo mutuo así como el de aquellos que nos ayudaron con amabilidad. Esperamos con interés la próxima fase como padre y amigos. Estoy contenta de darle todas mis acciones de The Washington Post, Blue Origin y el 75% de las acciones de Amazon más el control de voto de mis acciones para respaldar sus decisiones en estas empresas increibles. Estoy emocionada por mis propios planes para el futuro y agreadecida por el pasado".

¿Qué dijo Bezos al respecto? Casi en simultáneo, posteó su propio mensaje en Twitter en el que dice estar "muy agradecido" con todos sus amigos y familiares y, "más que nada", con Mackenzie. El CEO de Amazon le agradeció su apoyo y su amabilidad en este proceso, así como su habilidad en los negocios: "Ella es ingeniosa, brillante y amorosa, y a medida que se desplieguen nuestros futuros, sé que siempre aprenderé de ella".

Sin resignar nada de la fortuna de la pareja, se sabe que recibirá una importante cifra de dinero como parte del acuerdo y también, que antes del mismo, la mitad de la fortuna significaba que ella podría obtener US$ 68.500 millones, dado que por las leyes del estado de Washington, deben incluirse las ganancias de Bezos. Hay que destacar, además, que sólo el 25% del valor de las acciones de Amazon son poco más de US$ 200.000 millones, ya que su valoración total de mercado supera los US$ 800.000 millones. ¿Con qué se comparan estos US$ 200.000 millones? Están cerca al PBI de Perú, que en 2017 se ubicaba en US$ 211.000 millones, tal como dio a conocer el sitio Infotechnology. ¡Desafortunados sólo en el amor!