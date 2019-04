El fiscal Federico Delgado analizó el estado de la Justicia en nuestro país y aseveró que "vivimos todos en libertad condicional".

Para Delgado, es menester volver a poner a la Justicia en un lugar de prioridad y contribuir para que se reconcilie con la ley.

"La ley se usa como un arma", dijo el fiscal en el marco de una entrevista a LN+.

"La Justicia argentina se escapó de la Constitución", señaló, al tiempo que ejemplificó: "Es como una casa con paredes con agujeros, y por ahí se cuelan muchas cosas e intereses que no son los de los ciudadanos".

Más adelante aseguró que "la política se desplazó a la Justicia y la Justicia se politizó" y se refirió a su ciclo como fiscal: "Está cumplido. Me encantaría ayudar a sanear esta situación de angustia y tristeza que sentimos los ciudadanos porque tenemos una Justicia que es muy injusta y que no hace bien su trabajo", detalló, y apeló a los jóvenes a "que se hagan cargo de tomar el toro por las astas porque los desafíos son muy grandes y los problemas de una gravedad muy alta".

"Hay que volver a poner premios y castigos", propuso, y explicó la crisis judicial: "La política puede ayudar pero no la política partidaria sino la política con mayúscula. La política como un asunto de todos los que viven en la Argentina, sin colores".

Posteriormente hizo referencia a la causa de los cuadernos de las coimas: "Si no mete la cola el diablo, es difícil que una causa se caiga" y sobre Marcelo D'Alessio, dijo que conoció al falso abogado en la televisión y lo describió como "un emergente de una gran crisis de la Justicia". "Creo que los D'Alessio son un concepto. Si nos quedamos en las personas vemos la foto sin ver la película", declaró.

En ese marco agregó: "Las instituciones tienen un lenguaje muy particular, te van formateando y aprisionando. Es como un traje que te queda chico. Es muy difícil resistir muchas cosas que ese ecosistema tiene naturalizadas y que te vienen encima y te aplastan".

Consultado por el ciclo sobre quién es más corrupta, si la Justicia o la política respondió: "Las dos reflejan lo que somos. Los argentinos tenemos un problema grande porque cuando la ley nos da la razón nos ponemos al frente con la bandera, pero cuando la ley se nos viene encima tratamos de eludirla o que un amigo nos haga un contacto para pasarla por una diagonal".

Para el fiscal, "la responsabilidad pública no es un trabajo, sino un servicio" y dijo que en el país "naturalizamos vivir mal". "La Argentina fabrica violencia, marginalidad y es difícil vivir. La Argentina cansa y agobia".

Posteriormente dijo que no tiene enemigos y que "miedo no tengo pero tengo cansancio. El año pasado un auto me hizo volar cuatro metros en la bicicleta, me pasaron cosas extrañísimas como procesos judiciales inventados. No soy paranoico pero no soy tonto".

En ese contexto, agregó: "A mi me absuelve el tribunal del espejo que para mi es el más severo de todos. Si te mirás al espejo y tenés que bajar la mirada, estás en el horno".

"Hay variables que no manejas, y si uno se queda preso de esa lógica y lo que podría haber sido y no fue, no podés trabajar más", aseguró.

"Para que una puerta se abra o que un teléfono suene, hay que dar el número o hay que abrir la puerta", explicó. "Cuando vos elegís cómo dejás la puerta, marcás la cancha", finalizó.