Pablo era sacerdote. Desde muy joven participaba en distintas actividades relacionadas a la religión como coros y retiros.

De ese modo, su vida y sus relaciones pasaban por la iglesia por lo que cuando terminó el colegio decidió anotarse en el seminario para convertirse en cura.

Luego de mudarse a Buenos Aires estudió teología, filosofía hasta convertirse en sacerdote.

Mientras estaba en el seminario reveló que recibió la visita de un colega colombiano que una noche lo invitó a su cuarto y le propuso que se tocaran.

Tras el hecho, él decidió contárselo a sus superiores quienes le dieron una segunda oportunidad, pero más adelante hasta llegó a hacerse una cuenta de Facebook trucha y tener encuentros sexuales con otros hombres.

"Muchas veces entraba a chats gays y decía que era cura, ahí me escribían muchos más. Se ve que había un morbo", comentó en una entrevista a Telenoche.

Según contó, añós más tarde volvió a encontrarse con su colega colombiano en el Vaticano donde terminaron lo que habían comenzado: "Los dos ya sacerdotes volvimos a coincidir y terminamos lo que habíamos empezado en el seminario. Tuvimos sexo en el Vaticano".

También contó que mientras tanto seguía dando misas: "Era una doble moral que me atormentaba, cuando me confesaba me mandaban a rezar el padre nuestro".

Atormentado, decidió tomarse un año para reflexionar y decidir cómo seguir pero en ese lapso, conoció a un hombre que le haría dejar los hábitos para siempre. Se casó y abandonó sus tareas como cura.

En la actualidad, cocina en eventos y sueña con tener su propio restaurante.