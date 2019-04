Zulemita Menem, hija del ex presidente Carlos Saúl, habló del contexto económico del país en el marco de un año electoral donde también hizo referencia a un posible futuro político. "Llevo en mi ADN a la política gracias a mi padre", comenzó.

En diálogo exclusivo con Canal 26, la hija del ex presidente dijo que le "habían ofrecido anteriormente ser diputada pero hay muchas cosas que uno tiene que poner en la balanza antes".

"La política de antes no es la de ahora", destacó al tiempo que agregó que "cuando yo me crié había más respeto".

Más adelante se refirió al contexto político y detalló: "Hablo de política con papá todos los fines de semana". "Tenemos que aportar a unir y no a dividir", declaró.

"Mi papá está muy abierto para ver los candidatos que van apareciendo", amplió.

Posteriormente, dio su perspectiva sobre la situación del país y expresó: "Estamos viviendo un momento muy difícil en la Argentina".

"En mi empresa nunca tuvimos que pasar por una situación como esta", agregó, al tiempo que aseguró: "Veo gente comiendo de los tachos de basura".

"Hay que mirar para adelante y ponerle el pecho a nuestro país que esta bastante complicado", dijo.

"El poder aportar y trabajar para un país mejor es lo que me seduce", detalló.

"Quiero trabajar para tener un país mejor", aseguró.