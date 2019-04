El Real Madrid de Zinedine Zidane recibe este sábado al Eibar por la jornada 31 de La Liga, un partido en el que quiere pasar página tras caer derrotado ante el Valencia en Mestalla. MINUTO A MINUTO POR DIARIO 26 Y EN VIVO POR EL CANAL 4000 DE TELECENTRO.

Será el partido número 100 de Zinedine Zidane como entrenador blanco en liga. El partido se presenta como clave y vital. El conjunto blanco necesita recuperar buenas sensaciones y lo tiene que hacer contra un Eibar que ya les ganó en Ipurúa por tres goles a cero.

Junto al encuentro frente al conjunto armero, los blancos también recibirán en estas semanas al Athletic y al Villarreal. Además, las tres próximas salidas serán a Butarque, el Coliseum Alfonso Pérez y Vallecas para visitar a tres equipos madrileños.

Marcelo, no podrá ser 'juzgado' por el feudo merengue, pues se perderá el partido por sanción. Su lugar lo ocupará un Sergio Reguilón que jugará su primer partido bajo las órdenes del francés.

El canterano fue una de las noticias más positivas de la temporada, siendo indiscutible para Santiago Solari. Sin embargo, con Zidane aún no ha disputado ni un solo minuto, y con el brasileño sin recuperar su mejor estado de forma, tiene ante sí una ocasión de oro para convencer a Zizou.

Una nueva oportunidad a Gareth Bale, quien acompañará a Karim Benzema en la delantera. La duda pasa por saber quién completará el tridente ofensivo, siendo Marco Asensio la opción con más enteros.

Finalmente, y a la espera de saber si Dani Carvajal puede recuperarse de su lesión a tiempo para llegar al choque, todo indica que Álvaro Odriozla volverá a partir como titular.