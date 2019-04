En plena promoción por el estreno de su nueva película, "4x4", el actor Dady Brieva habló por CANAL 26 en el "El Diario del sábado" con Edith sobre sus nuevos proyectos y hasta se expresó sobre si la ex presidenta Cristina Kirchner no se presenta a las próximas elecciones.

"A mi no se me caen las palabras, no llegué a donde llegué solo por contar chistes. No tengo mucha preparación gramatical y por ahí uso palabras que no debo usar y cuando cometo ese error, pido disculpas", reflexionó el actor.

"Después de lo que dije en PH (Podemos Hablar), se armó una operación, se metió una lupa que no se le meten a todo el mundo. Hay políticos que dicen cosas más fuertes y pasa desapercibido", expresó.

Con respecto a su personaje en la nueva película, "4x4", dijo: "El hombre como humanidad está lleno de sorpresas, básicamente compuse un personaje y eché mano como el oficio de actor permite. El hecho de inseguridad, que nos atraviesa a todos, nos hace ponernos del lado de donde nos toca".



Sobre un posible escenario donde Cristina Kirchner no se presente en elecciones, manifestó: "Me corto los huevos con una bay biscuit, yo creo en ella. No me importa la contraprestación, no estoy pidiendo algo... amo o quiero, juego a pleno".