Tras la alerta roja emitida por Interpol para dar con su paradero, el empresario Alberto Samid fue detenido en la isla de San Pedro, en Belice. Los primeros en informarlo fueron medios del país caribeño.





La noticia surgió en la noche del pasado viernes a través de Belize Breaking News, el principal medio del lugar al que se habría fugado el "Rey de la carne" tras no comparecen ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, integrado por los jueces Diego García Berro, Ignacio Fornari y José Michilini, en el marco de una causa por asociación ilícita y evasión por lo que ordenó su detención.





"Está detenido por irregularidades de migración", señaló la periodista de ese medio Zoila González en declaraciones a Radio La Red, a la vez que precisó que el hecho se produjo en Cayo Ambergris, uno de los principales destinos turísticos de Belice.

Your browser does not support the video element.

Your browser does not support the video element.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó este mediodía la detención.

"En Belice, fue detenido por Interpol Alberto Samid. Nuestra política es clara y transparente. Quienes tienen deudas con la justicia, deben presentarse. Y nuestra política de colaboración internacional, nos permite al instante saber donde están", sostuvo la funcionaria nacional.



El "Rey de la carne" fue capturado en la isla caribeña de San Pedro, en donde se encontraba prófugo de la Justicia en la causa que lo investiga por presunta asociación ilícita.

En Belice, fue detenido por #Interpol Alberto Samid. Nuestra política es clara y transparente. Quienes tienen deudas con la justicia, deben presentarse. Y nuestra política de colaboración internacional, nos permite al instante saber donde están. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 6, 2019



A partir de la detención, resta definir cómo será el traslado al país: en ese sentido, el funcionario nacional explicó que puede ser "una expulsión que decida Belice o el Tribunal tendrá que pedir la extradición".



Asimismo, aclaró que la Argentina no posee un convenio bilateral de extradición con el país caribeño, por lo que tendrían que apelar al "principio de reciprocidad".

Your browser does not support the video element.

Your browser does not support the video element.

El ex vicepresidente del Mercado Central no se había presentado a escuchar el veredicto que iba a dictarse el miércoles pasado en el marco de una causa por asociación ilícita y evasión por lo que el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, integrado por los jueces Diego García Berro, Ignacio Fornari y José Michilini, ordenó su detención.



Horas después Samid habló en distintos medios periodísticos y afirmó que no tenía intenciones de entregarse, pero no dijo dónde se encontraba: en el alerta roja de Interpol se señalaba que Belice era un posible destino que habría elegido el empresario.

El empresario está siendo investigado por presunta evasión y asociación ilícita que comenzó en 1996 por una denuncia de la entonces Dirección General Impositiva (DGI) contra un grupo de frigoríficos que evadía el IVA en la comercialización de carne.