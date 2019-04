Una mujer de 45 años murió al ser atropellada por un colectivo en la avenida Juan B. Justo, en el barrio porteño de Villa General Mitre, informaron fuentes policiales y sanitarias.

El accidente de tránsito ocurrió a las 9.15 en la avenida Juan B. Justo, entre Nicasio Oroño y Fragata Sarmiento, cuando mientras cruzaba la avenida la mujer fue embestida por una unidad que realiza trasbordos para la línea del ferrocarril Mitre, que se encuentra cortada en un tramo por las obras del viaducto.

Inmediatamente, una ambulancia del Same concurrió al lugar, pero los médicos no pudieron hacer nada ya que la mujer había fallecido en el acto.

"El equipo llegó muy rápido pero el golpe fue brutal", dijo Alberto Crescenti, director del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Intervine personal de Policía de la Ciudad y de la fiscalía en turno.